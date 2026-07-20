Unime e Swimblu fanno il pieno di medaglie ai campionati regionali di nuoto

La formazione universitaria fa segnare anche quattro record regionali individuali e due in staffetta

CATANIA – La piscina Nesima di Catania è stato il teatro delle finali dei campionati regionali di nuoto per le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores. A trionfare ai punti in tutte e quattro è stata la società etnea Poseidon, ma l’Unime ha raccolto il terzo posto tra i Ragazzi, il secondo tra i Juniores e il terzo tra i Cadetti chiudendo non troppo distante. Per la Swimblu il miglior piazzamento in classifica è stato il quarto posto tra i Seniores. Presenti anche l’Ulysse, e la Power Team Messina, che non sono andati a medaglia.

Altri risultati di rilievo, tutti di marca universitaria, arrivano con i crono che valgono nuovi record regionali. Tra loro Aryiel Angemi nella categoria Ragazzi nei 50 dorso, Sabrina Ferrara e Giorgia Iaria che realizzano nei 100 farfalla rispettivamente i nuovi record Cadette e Seniores, record anche per Emma Arcudi nei 100 stile libero sia categoria Cadette che superiore Seniores. Spettacolo anche con le staffette femminili Cadette, la 4×200 è da record Cadette con Arcudi, Ferrara, Delia Raffa e la 4×100 primato nella categoria Cadette e superiore Seniores con Costarella, Delia, Ferrara e Arcudi. Lo stile libero femminile viene dominato dall’Unime con le Ragazze, Juniores e Cadette che si laureano campionesse regionali nella 4×100 stile libero, nell’immagine in evidenza le dodici staffettiste.

Medaglie dell’Unime

Tra i Ragazzi ori per Aryiel Angemi nei 50 e 100 stile libero, 50 e 100 farfalla, 50 e 100 dorso. Nella 4×100 stile libero con Angemi, Geri, Russo e Sanfilippo e al maschile con Domenico Pennestrì nei 100 farfalla e nella 4×100 stile libero con Rugolo, Lewis, Annoni, Pennestrì. Argenti della 4×100 mista femminile con Angemi, Pangallo, Russo e Sanfilippo, Pennestrì nei 100, 200 stile libero e 200 farfalla, con Davide Rugolo nei 100 farfalla, nella 4×200 stile libero con Pennestrì, Orbitello, Mazzocca e Rugolo. Bronzi con Angela Mallemace nei 50 farfalla, Viola Russo nei 100 farfalla e con la 4×200 stile libero femminile con Angemi, Mallemace, Sanfilippo, Russo, ancora Domenico Pennestrì nei 50 stile libero e farfalla, e con Dario Orbitello nei 50 e 100 rana.

Tra i Juniores ori per Anita Delia nei 50, 100 e 200 farfalla, Silvia Raffa nei 50, 100 e 200 rana, la 4×100 stile libero femminile con Usbergo, Cucinotta, Coltraro e Raffa, Cristian Molonia negli 800 e 1500 stile libero. Medaglie d’argento per Delia nei 100 e 400 stile libero, Carola Costarella nei 50 dorso, nella 4×100 mista femminile con Coltraro, Cozzucoli, Delia e Usbergo, Alessandro Barbaro nei 50 stile libero e la staffetta 4×100 stile libero con Barbaro, Monopoli, Arena e Molonia. Bronzi al collo di Silvia Raffa nei 50 stile libero, Carola Costarella nei 100 stile libero e 50 farfalla, 4×200 stile libero con Usbergo, Praticò, Coltraro e Costarella, Alessandro Barbaro nei 100 stile libero, Cristian Molonia nei 200 e 400 stile libero, 4×200 stile libero con Barbaro, Galletta, Arena e Cristian Molonia.

Tra i Cadetti arrivano 11 ori: Emma Arcudi vince 50, 100 e 200 stile libero, 50 farfalla e 50 dorso. Sabrina Ferrara prima nei 100 farfalla, le tre staffette femminili d’oro 4×100 stile libero con Costarella, Delia, Ferrara e Arcudi, 4×200 stile libero con Arcudi, Delia, Raffa e Ferrara, 4×100 mista con Arcudi, Raffa, Ferrara, Costarella, Matteo Bolignano doppietta 50 e 100 rana. Argenti con Ferrara nei 100 stile libero e 50 farfalla e 200 farfalla, Arcudi nei 100 farfalla. Un bronzo con Ferrara nei 50 stile libero.

Nella categoria Seniores ori per Giorgia Iaria nei 50 stile libero, 50 e 100 farfalla, quattro argenti con Iaria nei 200 farfalla, Manuel Dibilio nei 50 stile libero, Antonio Bavastrelli nei 200 farfalla e 400 misti. Tre bronzi con Dibilio nei 100 stile libero, Bavastrelli nei 400 e Iaria nei 100 stile libero.

Medaglie della Swimblu

Ori solo dalla Seniores Sofia Perdichizzi nei 200, 400, 800 stile libero e 200 misti. Argenti nella categoria Cadetti con Aurelio Pandolfo nei 200 rana e nella categoria Seniores con Perdichizzi nei 100 stile libero, Giorgia Di Mario nei 1500 stile libero e Antonino Cafarelli negli 800 stile libero.

Bronzi nella categoria Juniores con Davide De Gaetano negli 800 stile libero. Tra i Cadetti con la tripletta sul terzo gradino del podio di Alessandro Cardillo nei 50, 100 e 200 rana, Aurelio Pandolfo nei 200 farfalla e Andrea Andaloro nei 200 dorso. Tra i Seniores sono tre con Perdichizzi nei 50 stile libero, Di Mario negli 800 stile libero e Cafarelli nei 1500 stile libero.