La Fondazione Taormina Arte Sicilia e il successo dell’evento Dolce&Gabbana

Il commissario straordinario Bernardo Campo: "Dietro i grandi eventi c'è un patrimonio di competenze costruito in decenni di esperienza".

TAORMINA – Il successo internazionale delle quattro giornate firmate Dolce&Gabbana a Taormina ha acceso i riflettori sul Teatro Antico, ma ha anche messo in evidenza il ruolo svolto dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, che ha affiancato la maison con un lavoro di supporto tecnico, organizzativo e logistico, mettendo a disposizione “un patrimonio di conoscenze maturato in decenni di attività”.

Viene evidenziato in una nota: “Un contributo che si fonda su una conoscenza approfondita del Teatro Antico, delle sue peculiarità strutturali, delle procedure amministrative e delle esigenze tecniche necessarie per realizzare eventi di livello internazionale in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana. Tra gli elementi che hanno caratterizzato il progetto vi è stata anche la valorizzazione dell’allestimento permanente del Teatro Antico, ideato e sviluppato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia in accordo con il Parco Archeologico Naxos – Taormina, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Vigili del Fuoco, per rispondere alle esigenze delle produzioni che ogni anno animano la stagione del Festival.

Durante i sopralluoghi preparatori, Dolce&Gabbana ha individuato in questo impianto un elemento perfettamente funzionale al proprio progetto scenico della sfilata, riconoscendo assoluto valore all’architettura del prospetto del Teatro Antico. Palcoscenico, tribune e strutture tecniche sono diventati parte della scenografia dell’evento, senza necessità di modifiche sostanziali e con il solo inserimento di una scala di raccordo”.

Accanto agli allestimenti, la Fondazione ha dato il proprio contributo nel supporto operativo indispensabile alla realizzazione dell’evento, affiancando la produzione in tutti gli aspetti tecnici, logistici e amministrativi richiesti per operare all’interno del Teatro Antico. Dalla conoscenza degli spazi alle procedure autorizzative, Taormina Arte ha messo a disposizione un patrimonio di esperienza che rappresenta oggi uno dei principali punti di forza della Fondazione, che viene quotidianamente offerto a tutte le produzioni che scelgono Taormina come sede dei propri eventi.

“L’esperienza dell’evento di Dolce&Gabbana ha confermato un aspetto che spesso rimane dietro le quinte. La Fondazione non mette semplicemente a disposizione l’allestimento del Teatro Antico, ma un patrimonio di conoscenze costruito in decenni di attività per rispondere alle esigenze delle grandi produzioni. Abbiamo supportato dal punto di vista tecnico-organizzativo la maison, mettendo in campo il nostro consolidato e pluriennale know-how e lavorando fianco a fianco con l’organizzazione per garantire la perfetta riuscita di ogni dettaglio. Questo background qualificato non si ferma ai grandi eventi: lo offriamo quotidianamente a tutti coloro che vogliono realizzare iniziative al Teatro Antico, estendendo la nostra azione alla valorizzazione anche di altri siti culturali. Pensiamo ad esempio all’Odeon di Taormina, spesso escluso dai circuiti di nicchia dello spettacolo di qualità e che quest’anno sarà sede di eventi organizzati da Taormina Arte, o al recente supporto fornito al Comune di Taormina per l’allestimento del palco presso la Villa Comunale”, dichiara il commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Bernardo Campo.

Il sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Felice Panebianco, sottolinea il valore del lavoro svolto dalla struttura: “Dietro ogni grande evento c’è una complessa macchina organizzativa che opera con competenza, discrezione e grande senso di responsabilità. Il risultato raggiunto è il frutto del lavoro quotidiano dei nostri uffici, delle maestranze e di tutte le professionalità della Fondazione, che mettono a disposizione esperienza, capacità organizzativa e una conoscenza approfondita dei luoghi. Questo successo conferma la capacità di Taormina Arte di essere un interlocutore affidabile, in grado di accompagnare eventi di altissimo profilo garantendo qualità, efficienza e il pieno rispetto di un monumento unico al mondo, trasformando ogni progetto in un’opportunità di crescita per l’intero territorio.”

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