Unime. Giovanni Moschella si dimette da prorettore vicario - Tempostretto

Dopo le dimissioni da prorettrice di Giovanna Spatari, quelle più eclatanti del docente sempre al fianco del rettore Cuzzocrea

MESSINA – Il rettore vicario dell’Università di Messina, Giovanni Moschella, si dimette e il clima d’incertezza all’Università aumenta. In attesa della campagna elettorale per la corsa a rettore dell’Università di Messina, prevale l’incertezza su quando si svolgeranno le elezioni o se l’attuale rettore in carica avrà una deroga. Il tutto assieme al problema del ricorso del decano Bonina, con l’udienza saltata due giorni fa.

Nel frattempo, le dimissioni del rettore vicario, docente di Istituzioni di diritto pubblico, risultano più eclatanti, al contrario di quelle della candidata rettrice Giovanna Spatari, dimessasi da prorettrice per motivi di correttezza istituzionale.

Il rettore preferisce non fare dichiarazioni e siamo in attesa di conoscere le ragioni della scelta dal diretto interessato. La contesa, allo stato attuale, vede da una parte l’ordinaria di Medicina del lavoro Spatari, appoggiata dai fautori dell’attuale rettore, e dall’altra parte l’economista Michele Limosani. Ma il quadro è in divenire e le alleanze potrebbero essere trasversali.

Articoli correlati