Unime. Il prof. Lo Giudice nuovo direttore di Giurisprudenza - Tempostretto

E' professore di Filosofia del Diritto, si è formato in Olanda e Belgio

Il prof. Alessio Lo Giudice è stato eletto direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, per il completamento del triennio 2021/2024.

Professore ordinario di Filosofia del diritto, insegna anche Teoria delle Istituzioni. Dal 2014 al 2018 è stato professore associato di Filosofia del Diritto all’Università degli Studi di Catania dove ha anche ricoperto, dal 2008 al 2014, il ruolo di ricercatore in Filosofia del diritto.

Tra le precedenti esperienze professionali possono citarsi quelle di ricerca per l’Università di Tilburg in Olanda (dove ha anche collaborato come docente) e per l’Università Cattolica di Leuven in Belgio, con periodi di soggiorno all’estero complessivamente pari a tre anni. La formazione post-lauream annovera un Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto conferito dall’Università di Tilburg e un Dottorato di ricerca in Sociologia del diritto conferito dall’Università degli Studi di Milano.

L’attività scientifica ha come oggetto principale la riflessione filosofico-giuridica sulla regolazione sociale in ambito post-nazionale ed europeo. Il quadro generale di riferimento è dato dalle teorie moderne e contemporanee dello Stato e della democrazia. A ciò si aggiunge una riflessione teorico-generale sui problemi filosofici posti dalla questione del giudizio giuridico. I risultati della ricerca sono testimoniati dalle tre monografie, dalle sei curatele, dai molti articoli e interventi tenuti in consessi nazionali ed internazionali.