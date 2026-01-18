 Unime, lunedì sospese le attività didattiche per il maltempo

Redazione

domenica 18 Gennaio 2026 - 21:23

In linea con l'ordinanza del sindaco niente esami domani. Ma s'inaugura l'ex Banca d'Italia a Messina

MESSINA – Emergenza maltempo: le comunicazioni dell’università di Messina. A causa dell’allerta meteo per le avverse condizioni atmosferiche previste per lunedì 19 gennaio, e facendo seguito al provvedimento del sindaco, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica, compresi gli esami di profitto, in tutti i Dipartimenti e le strutture dell’Ateneo. Rinviato a data da destinarsi anche l’evento ‘ Winter Open Day’. Confermata invece l’inaugurazione della ex sede della Banca d’Italia.

