Unime, nella corsa a rettore spunta il terzo nome: Giovanni Moschella - Tempostretto

Nelle prossime ore l'ex prorettore vicario dovrà sciogliere la riserva. Dopo Limosani e Spatari, i giochi elettorali non sono ancora chiusi

MESSINA – Era l’8 settembre 2023. Un mese fa ma sembra trascorsa un’era geologica a causa del terremoto all’Università di Messina con le dimissioni di Cuzzocrea da rettore. In quell’occasione, era il prorettore vicario Giovanni Moschella a dimettersi. E il 7 settembre, in un gioco di coincidenze che difficilmente può essere casuale, la prorettrice Giovanna Spatari aveva appena annunciato a sua volta dimissioni e candidatura come rettrice, in alternativa all’anti-Cuzzocrea Limosani.

Adesso Moschella, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico al dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, deve sciogliere la riserva e decidere se essere il terzo candidato alla carica di rettore. Così scriveva nella lettera di congedo, rivolgendosi a Cuzzocrea: “Per quanto mi riguarda, come ben sai, ho sempre condiviso lealmente il merito, anche se non sempre il metodo, delle scelte operate, convinto che in una comunità come quella accademica sia sempre da privilegiare il dialogo e il confronto piuttosto che la contrapposizione. Nell’ultimo periodo, tuttavia, forse a causa dei tuoi nuovi e crescenti impegni dovuti alla carica di presidente della Crui, o ancor di più per le fibrillazioni che precedono la scadenza elettorale per l’elezione del nuovo rettore, ho ravvisato una caduta di tensione rispetto ad alcuni dei principi che hanno a lungo guidato la nostra azione di governo: lo smarrimento del metodo della collegialità nell’assunzione di decisioni importanti e strategiche per il futuro dell’Ateneo, un profondo scollamento con parte della squadra di governo e soprattutto si è incrinato il rapporto di fiducia che per lungo tempo ha caratterizzato la nostra collaborazione istituzionale. Per senso delle istituzioni e stile personale non è mio costume alimentare polemiche e pertanto non mi soffermerò sulle ragioni, peraltro a Te ben note, che hanno determinato tale situazione”.

Uno strappo eclatante, data la stretta collaborazione tra i due durante quest’ultimo rettorato. E che potrebbe scompaginare le carte, e le alleanze trasversali, rispetto alla sola contrapposizione fra Limosani e Spatari.

