Marco Olivieri

UniMe. “No ai rapporti con l’Ateneo israeliano”, oggi sit-in davanti al Rettorato

venerdì 26 Settembre 2025 - 07:38

Stamattina la manifestazione promossa dal coordinamento “Messina per la Palestina per stoppare la collaborazione con Hebrew University of Jerusalem

MESSINA – “L’Università di Messina blocchi l’accordo con l’Ateneo israeliano, complice di Netanyahu”. A sostegno di questa rivendicazione il coordinamento “Messina per la Palestina”  ha organizzato una manifestazione stamattina dalle 9 di fronte al Rettorato.

Così il coordinamento:  “Nei mesi scorsi 264 docenti hanno sottoscritto un appello in cui chiedevano all’Ateneo l’interruzione di ogni forma di collaborazione con Israele e la Hebrew University of Jerusalem. Una richiesta avanzata in diverse occasioni anche dalla componente studentesca: la Palestina deve essere la prima questione all’ordine del giorno del Senato dell’Università di Messina e di tutte le università che ancora oggi intrattengono rapporti con Israele”.

Il coordinamento “Messina per la Palestina” ha quindi scritto una lettera alla rettrice Spatari e al Senato accademico perché l’Ateneo prenda “una posizione chiara e netta contro ogni forma di complicità col governo criminale di Israele e rescinda immediatamente ogni forma di collaborazione con le sue istituzioni accademiche israeliane”.

