UniMe, scritti dedicati a Federico Martino

L’iniziativa è promossa dall’Università di Messina e dalla Società messinese di Storia Patria

MESSINA – Lunedì 13 maggio, alle 17, nell’Aula Magna dell’Università degli studi di Messina, sarà presentato il volume “L’indomito desìo. Scritti dedicati a Federico Martino”, a cura di Giampaolo Chillè e Rosaria Stracuzzi. Si tratta di un libro, promosso dalla Società messinese di Storia Patria, con gli studi, le ricerche e le testimonianze che amici, colleghi e allievi hanno dedicato all’intellettuale siciliano in

occasione del suo ottantesimo.

Storico del diritto, docente universitario, deputato all’Assemblea regionale siciliana nella XII legislatura e assessore regionale alla Sanità nel 1999-2000, Federico Martino si è contraddistinto non solo per i suoi

risultati nella ricerca storica e nell’insegnamento, ma anche per il costante impegno civile, culturale e politico.

Discuteranno del volume a lui dedicato Francesco Benigno (Scuola Normale Superiore di Pisa), Salvatore Bottari (Università di Messina), Andrea Padovani (Università di Bologna), Marcello Saija (Università di Palermo), Mirella Vinci (soprintendente BB. CC. AA. di Messina).

