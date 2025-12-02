UniMe, Swimblu e Power Team Messina a podio nei campionati regionali di nuoto

Un terzo posto di società, dieci titoli regionali e ventidue medaglie è il bottino dei messinesi in vasca corta a Paternò

Buone prove per le messinesi impegnate a Paternò lo scorso weekend per il campionato regionale assoluto invernale. Presso la piscina “Giovanni Paolo II”, in vasca corta, le migliori venti società della Sicilia si sono sfidate con in palio i titoli assoluti, ovvero erano messi uno contro l’altro tutti i nuotatori senza distinzione di categoria.

A livello di squadra spicca la prestazione della Ssd UniMe, anche una tra le squadre più numerose, che termina al terzo posto della classifica generale con 204 punti, dietro la Poseidon a 429 e a pochissimo dalla Idra Altair seconda con 219. Nella top ten la Swimblu con 53 punti, in classifica anche la Power Team Messina con 13 punti.

Sugli scudi le donne dell’UniMe che raccolgono primati regionali vincendo le due staffette 4×50 mista in 1’55″54 e 4×50 stile libero in 1’46″98, in entrambe le quattro staffettiste nell’immagine in evidenza erano Emma Arcudi, Silvia Raffa, Sabrina Ferrara e Giorgia Iaria. Emma Arcudi poi individualmente ottiene due record regionali per la categoria di appartenenza, Cadette, ma anche assoluto nei 100 misti, crono di 1’03″78, e 100 stile libero, in 55″91.

Le medaglie messinesi a Paternò

L’UniMe del responsabile tecnico Diego Santoro conquista in tutto quindici medaglie dalla manifestazione del 29 e 30 novembre. Oltre agli ori nelle due staffette femminili arrivano titoli regionali per Emma Arcudi nei 50 e 100 stile libero, 50 e 100 farfalla, e 100 misti e per Silvia Raffa nei 100 rana. Cinque piazze d’onore con Sabrina Ferrara nei 50 e 100 farfalla, Giorgia Iaria nei 200 farfalla, Silvia Raffa nei 50 e 200 rana. Infine due bronzi di Giorgia Iaria nei 50 farfalla, in realtà in questa gara le universitarie hanno conquistato le prime quattro posizioni con Anita Delia quarta, e Sabrina Ferrara nei 200 farfalla.

Trascinano la squadra sul podio tutti da soli Sofia Perdichizzi della Swimblu, l’atleta allenata da Zappia e Torre è campionessa regionale nei 200 e 400 stile libero, argento nei 100 metri e bronzo sui 50 stile libero. Per la Power Team Messina Riccardo Sidoti conquista l’argento nei 50 dorso e il bronzo sui 100 metri dello stesso stile. Infine Gabriele Molonia, messinese ex UniMe ora tesserato con la società ennese La Fenice, conquista un argento nei 1500 stile libero.