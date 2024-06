Unindustria Giovani, grande partecipazione all’evento “Zes Sud Italia” a Reggio

Gli esperti Roberto Triolo (Ransomtax) e Carlo Monorchio (Cea) hanno approfondito il tema dei nuovi incentivi riservati alle aziende del Mezzogiorno

REGGIO CALABRIA – Con grande entusiasmo e una partecipazione significativa di imprenditori, commercialisti e associati, si è concluso l’evento dedicato alla Zona Economica Speciale (ZES) del Sud Italia, organizzato da Unindustria Giovani Calabria nella sede di Confindustria Reggio Calabria.

L’incontro ha visto la presenza di Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria; Stefano Maria Poeta, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria; e Piero De Pasquale, coordinatore regionale Unione Giovani Dottori Commercialisti. I lavori sono stati aperti da Umberto Barreca, presidente dei Giovani di Unindustria Calabria, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per il territorio.

Roberto Triolo di Ransomtax Srl e Carlo Monorchio di CEA Audit&Compliance Srl hanno brillantemente illustrato le nuove misure di incentivo della Zes, attirando un’attenzione significativa e rispondendo a numerose domande da parte degli interessati uditori.

“La ZES è una grande opportunità – ha dichiarato Umberto Barreca – sicuramente molto articolata. Una misura che non lascia ampio spazio alla programmazione, ma premia le imprese più virtuose che nel tempo hanno programmato degli investimenti in precedenza e che si ritrovano già in corsa. Sicuramente un’iniziativa che comunque premia anche gli investimenti immobiliari, quindi nuovi stabilimenti e terreni. Però impone che tutti i lavori, tutti gli investimenti vengano completati entro e non oltre il 24 novembre. Quindi seppur una misura difficile e articolata è sicuramente una misura che al momento viene riservata alle sole imprese del mezzogiorno”.

Questo evento e queste parole evidenziano la portata e il potenziale impatto della Zes per le imprese del mezzogiorno, incentivando un rinnovato impegno verso la crescita e lo sviluppo economico della regione Calabria. Unindustria Giovani Calabria continua il suo impegno nel supporto alle imprese, facilitando l’accesso alle informazioni e alle opportunità della regione in costante sinergia con gli ordini professionali, e si prepara a seguire attentamente l’evoluzione delle misure di incentivazione nei mesi a venire.