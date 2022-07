Unità Siciliana e Liberalsocialisti pronti a convergere verso "una vasta area riformista" - Tempostretto

L'incontro tra i segretari nazionali Maurizio Ballistreri e Antonino Di Sfetano ha portato a un confronto sui temi legati al lavoro e al Mezzogiorno

Il segretario nazionale del movimento di Unità Siciliana, Maurizio Ballistreri, e il segretario nazionale dei Liberalsocialisti per l’Italia, Antonino Di Stefano, si sono incontrati. Entrambi i movimenti politici hanno registrato “convergenza” sull’esigenza politica di “creare una vasta area, che abbia come laboratorio le prossime elezioni regionali in Sicilia”.

Convergenza tra Di Stefano e Ballistreri sul Mezzogiorno

Si è parlato di equità sociale e libertà individuale, ma anche e soprattutto di crescita economica e occupazione produttiva del Mezzogiorno. Di Stefano e Ballistreri hanno espresso forte preoccupazione sul disegno di legge relativo all’autonomia differenziata: “una forma soft di secessione delle regioni forti del Nord, che vede un’alleanza trasversale tra centrodestra e centrosinistra, contro l’esigenza ineludibile per l’unità effettiva del Paese di perequazione nella distribuzione delle risorse attraverso la leva fiscale delle risorse”.