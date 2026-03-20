 “Università Svelate”, aperte alla città le porte del Nuovo Polo Culturale e del Gabinetto di Lettura

“Università Svelate”, aperte alla città le porte del Nuovo Polo Culturale e del Gabinetto di Lettura

Redazione

“Università Svelate”, aperte alla città le porte del Nuovo Polo Culturale e del Gabinetto di Lettura

venerdì 20 Marzo 2026 - 12:45

Nell’ambito di “Università Svelate”, iniziativa ideata dalla CRUI in occasione della Giornata Nazionale delle Università, stamane l’Ateneo di Messina ha aperto alla città  le porte del nuovo Polo Culturale di Piazza Cavallotti – ospitato nello storico palazzo che per quasi un secolo ha accolto la sede della Banca d’Italia – svelando l’Atrio ed il Gabinetto di Lettura, i cui mobili sono stati tutti restaurati ed i cui spazi saranno pienamente fruibili nel corso dell’estate dopo il completamento dell’inventario del consistente patrimonio librario disponibile.

Il fitto e variegato programma della manifestazione, che si concluderà alle 19.30, prevede visite ai locali del Gabinetto di Lettura, con la mostra “Il voto delle donne. La storia di un diritto raccontata dai francobolli” e con altri laboratori e attività a beneficio di tutta la cittadinanza. Nello specifico, alle ore 17 la Sala Lettura ospiterà il “Laboratorio di lettura poetica”, a cura delle Associazioni “Terremoti di carta” e “Astralab”, mentre alle 18.30 sarà la volta del laboratorio intitolato “La storia disvelata: le origini dell’Università di Messina” a cura della prof.ssa Daniela Novarese.

Nel corso della mattinata,  gli alunni dell’Istituto Manzoni Dina e Clarenza si sono esibiti in un repertorio concertistico di musiche classiche e popolari. Erano presenti la Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, la Prorettrice alla Terza Missione, prof.ssa Marina Trimarchi (organizzatrice dell’evento), il Prorettore al Diritto allo Studio, prof. Antonino Germanà, il Delegato al nuovo Polo Culturale UniMe, prof. Luigi Chiara, la Delegata all’Archivio Storico, prof.ssa Daniela Novarese, la Delegata alle Politiche di Genere, prof.ssa Vittoria Calabrò e il Direttore Generale Pietro Nuccio.

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