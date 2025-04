Urla e calci ai cestini della differenziata: la polizia dispone la “permanenza in casa” per un 16enne

I cittadini avevano segnalato episodi di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica

SANT’AGATA – Gli agenti della Polizia di Stato di Sant’Agata di Militello hanno disposto l’aggravamento della misura cautelare per un 16enne, per cui scatterà la “permanenza in casa”. Questo dopo che il giovane è stato identificato come presunto autore di diversi episodi di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica, segnalati dai cittadini. Il ragazzo, infatti, è stato beccato di notte a urlare e dare calci ai cestini della raccolta differenziata, rovesciandoli in strada in pieno centro.

I fatti risalgono al 25 marzo scorso. La polizia ha identificato il presunto autore ed è risalita anche alle precedente condotte dello scorso febbraio, per cui il 16enne era stato già meritevole di altre misure cautelari. Tra queste anche l’obbligo di frequentare un corso di studi con profitto, il divieto di assumere sostanze alcoliche e il divieto di frequentare pregiudicati. Così non è stato ed è quindi scattata l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare eseguita dai poliziotti del commissariato di Polizia di Stato di Sant’Agata di Militello.