“Usiamo i mezzi pubblici, prendiamo esempio dai turisti”

II trasporto pubblico a Messina adesso si può considerare una valida alternativa alle auto private. Speriamo che aumentino sempre più i cittadini che lo usano.

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Anche i turisti appena sbarcati oggi dalla nave da crociera utilizzano il servizio bus della nostra città. Dovremmo prendere esempio da loro e capire effettivamente quanto sia bello e facile girare la città con il mezzo pubblico”.

E’ innegabile che il servizio di trasporto pubblico in città abbia fatto passi da gigante. Ancora ci sono margini di miglioramento ma adesso è possibile affermare che gli autobus e, speriamo presto, il rinnovato servizio tranviario, si possono considerare una valida alternativa all’uso delle auto private. E’ un segno di civiltà e di buon vivere di cui dovrebbero approfittare sempre più cittadini. Anche perchè con meno auto in circolazione diminuirebbe l’intensità di traffico e si ridurrebbero parcheggi in doppia fila. E così, in un circolo virtuoso, i mezzi pubblici viaggerebbero con ancora maggiore efficienza.