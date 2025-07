Vara 2025, il mercato di Giostra sarà spostato per il 15 agosto

Messina. Dopo ill confronto di ieri a Palazzo Zanca con i rappresentanti dei commercanti, la conferma dall'assessore Massimo Finocchiaro

MESSINA – Si svolge durante la festa della Vara e si farà anche quest’anno. Dopo la riunione di ieri a Palazzo Zanca con i rappresentanti dei commercianti, l’assessore Massimo Finocchiaro ha confermato un percorso alternativo per il mercato di Giostra, sospeso a causa dei lavori per il parcheggio Giostra Sant’Orsola. I mercatali verranno spostati il 15 agosto in uno spazio (Finocchiaro lo definisce “troncone) di viale Giostra tra via Garibaldi e il viale della Libertà.

“Come avevo preannunciato, l’accordo era dietro l’angolo, senza bisogno di lanciare appelli al mantenimento della tradizione. Il confronto c’era già stato e io attendevo il parere dei miei colleghi assessori e della struttura comunale prima di dare il via libera”, sottolinea l’assessore con delega ai mercati.