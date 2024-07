Vasco a Messina, venduti oltre 40mila biglietti: sold out i settori numerati

Avvio di prevendite da record per i concerti del 21 e 22 giugno 2025

MESSINA – Quarantamila biglietti venduti in appena un’ora. I concerti di Vasco Rossi nel 2025 a Messina sembrano avviati verso un doppio sold out. A poco meno di un anno dall’evento (21 e 22 giugno 2025) questa mattina si sono aperte le prevendite generali. La risposta del fan è stata straordinaria con un’autentica corsa al biglietto che in appena un’ora ha più che dimezzato la disponibilità.

Esauriti in pochi minuti i 16 mila posti numerati (8 mila per serata), così come sono già finiti i biglietti del settore “prato” per il primo dei due concerti, quello del 21 giugno 2025. L’organizzatore, Carmelo Costa per Musica da Bere, ha sottolineato che sono arrivate richieste da tutto il Sud Italia e sono già centinaia i bus organizzati per lo “sbarco” a Messina dei fan del Blasco nazionale. Proseguendo di questo passo, non è difficile ipotizzare un doppio “tutto esaurito” per la due giorni messinese, con un totale di 80mila biglietti venduti.

Nel momento in cui scriviamo (le ore 16.25 del 12 luglio) sono ancora disponibili biglietti prato per la data del 22 giugno (al costo di 74,75 euro + spese) e per tutti gli altri settori non numerati: Tribuna B (74,75 euro), Tribuna C (63,25 euro) e Tribuna Ospiti (48,30 euro).