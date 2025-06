Vasco fa il bis: “Messina sei un vulcano d’amore” FOTO

Allo stadio "Scoglio" stasera la seconda tappa live per celebrare il suo inno alla vita contro la guerra. E una carriera unica. Tutte le informazioni

Foto di Silvia De Domenico

MESSINA – Ancora Vasco Rossi re per una notte a Messina. Dopo il trionfo di ieri sera, il rito della rockstar italiana si rinnova stasera alle 21 allo stadio “Scoglio”. Un modo per celebrare una carriera unica, iniziata nel 1977.

Da “Vita spericolata” ad “Albachiara”

Così Vasco Rossi sui suoi social: “Messina sei un vulcano d’amore. Siete un popolo fantastico. Questo stadio è un anfiteatro che canta- Vi ho guardato fino in cima”.

Con l’avvio del live, affidato a un classico come “Vita spericolata”, l’artista emiliano tiene a sottolineare: “Basta con la strage degli innocenti a Gaza. Basta con tutte le stragi di persone civili, di anziani, di donne, di bambini. Basta con queste guerre, le guerre dovrebbero essere proibite. La guerra non è mai giusta, le guerre sono tutte sbagliate, fanno male alla civiltà e alle persone comuni. Quelli che le dichiarano, che sono i farabutti che governano, poi non le combattono, perché loro stanno nascosti nei loro bunker e le fanno combattere ai giovani e massacrano i civili, la gente normale. Noi siamo per la pace, l’amore e la musica. Dove c’è musica non c’è guerra“.

Ultima canzone l’immortale “Albachiara”.

L’artista sventola la bandiera arcobaleno che gli ha regalato don Ciotti e inizia la sua avventura in musica. Una sintesi del suo percorso artistico ed esistenziale.

Prodotti da Live Nation e affidati all’organizzazione locale di Carmelo Costa e di Nuccio La Ferlita, gli eventi sono realizzati esecutivamente da Puntoeacapo Srl e da Musica da Bere Srl. Il patrocinio è del Comune di Messina, guidato dal sindaco Federico Basile, e dall’assessorato agli Spettacoli e Grandi eventi affidato a Massimo Finocchiaro.

La scaletta

Ecco la scaletta.

Vita spericolata Sono innocente ma… Manifesto futurista della nuova umanità Valium Vivere Mi si escludeva Gli spari sopra Quante volte Ed il tempo crea eroi Un gran bel film Vivere non è facile Interludio 2025 Buoni o cattivi Basta poco Siamo qui C’è chi dice no Io perderò Medley: La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Una canzone per te / Va bene, va bene così Rewind E adesso che tocca a me Senza parole Sally Se ti potessi dire Siamo solo noi Canzone Albachiara

NGRESSI E ORARI

Apertura porte Prato: ore 15.00

Apertura porte generale: ore 15.30

Apertura cassa accrediti – botteghino: ore 18.30

Inizio spettacolo: ore 21.00

VIABILITÀ – TRENI – AUTOBUS – PARCHEGGI

In occasione del doppio concerto di Vasco Rossi, il Comune di Messina – Servizio Mobilità Urbana ha adottato specifici provvedimenti per regolamentare la circolazione nell’area urbana coinvolta, comprendente non solo le strade immediatamente limitrofe allo stadio, ma anche quelle coinvolte dal previsto afflusso e deflusso del pubblico e dal transito veicolare e pedonale connesso allo svolgimento dei due concerti, al fine di garantire l’accessibilità in sicurezza e la fluidità della mobilità.

Con apposita ordinanza sindacale sono stati inoltre disposti, a tutela della pubblica incolumità, i divieti di vendita di alcolici, bevande in bottiglie di vetro e lattine, nonché il divieto di commercio itinerante nell’area interessata dall’evento.

Per agevolare il rientro degli spettatori, Trenitalia, in collaborazione con la Prefettura di Messina e con l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, ha organizzato due corse ferroviarie notturne straordinarie nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì. I treni speciali partiranno dalla stazione di Messina Centrale: uno diretto a Palermo alle ore 3.00 e l’altro con destinazione Catania alle ore 3.05.

VIABILITÀ E DIVIETI – SABATO 21 E DOMENICA 22

STRADA ARGINALE DI ACCESSO AL “PALASPORT SAN FILIPPO” – VIA DEGLI AGRUMI



DIVIETO DI SOSTA su entrambi i lati, con rimozione coatta:

dalle ore 17.00 di venerdì 20 giugno alle ore 03.00 di sabato 21 giugno;

dalle ore 17.00 di sabato 21 giugno alle ore 03.00 di domenica 22 giugno.

DIVIETO DI TRANSITO

dalle ore 8.00 di sabato 21 giugno alle ore 03.00 di domenica 22 giugno;

dalle ore 8.00 di domenica 22 giugno alle ore 03.00 di lunedì 23 giugno,

e comunque fino alla completa normalizzazione del transito veicolare e pedonale, nel tratto compreso tra la via Adolfo Celi (ex S.S.114) ed il plesso del Palasport San Filippo, ad eccezione dei veicoli dell’organizzazione, di motocicli e ciclomotori privati diretti all’area di parcheggio del Palasport S. Filippo (denominata area blu, per una capienza massima di n. 400 tra motocicli e ciclomotori), dei veicoli delle forze dell’ordine, dei mezzi di pronto soccorso e quelli autorizzati. L’accesso dei suddetti mezzi sarà consentito impegnando la via Adolfo Celi) e successivamente la corsia lato nord della strada arginale di accesso al “Palasport San Filippo” (via degli Agrumi), provvedendo alla chiusura con presidi a cura della Polizia municipale e delle associazioni di volontariato e con la collocazione di idonee barriere, in prossimità dei varchi delle vie dei Gelsomini, Essenze e Noria. Inoltre, sempre dalle ore 8.00 di sabato 21 e di domenica 22 giugno, fino alle 03.00 delle giornate successive del 22 e 23 giugno, sarà interdetto il transito veicolare ad eccezione dei veicoli autorizzati, nel tratto a monte del Palasport San Filippo, in direzione dello stadio.

