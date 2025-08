Vasco rende omaggio a Taormina e De Luca lo invita al teatro antico nel 2026

Commentando il post su Instragram della rockstar, il sindaco annuncia la I edizione del Taormina Music Award, con premio alla carriera al cantante

“Quest’estate voglio proprio andare al mare. Devo riposare. Quest’estate devo anche riposare.

La foto è stata scattata a Taormina durante il tour“. Così Vasco Rossi su Instagram. E, su Facebook, questo il commento del sindaco Cateno De Luca: “Stamattina il mitico Vasco ha condiviso sui suoi social una foto scattata proprio a Taormina durante l’ultima tappa del suo tour. Un pensiero semplice ma pieno di emozioni. Un vero e proprio omaggio alla nostra città, che mi ha riempito di orgoglio”.

Continua De Luca: “Ho colto subito l’occasione per scrivergli e anticipargli un progetto a cui stiamo lavorando con la Fondazione Taormina: la prima edizione del Taormina Music Award, in programma per l’estate 2026. A Vasco ho rivolto un invito speciale: tornare qui per ricevere un Premio alla carriera sul palco del teatro antico, dove nel giugno 2001 fu protagonista indimenticabile della tappa siciliana del Festivalbar”.

Conclude il sindaco: “Dopo 25 anni, Taormina è pronta ad accoglierlo ancora. Sarebbe un sogno poterlo rivedere e rendergli omaggio in uno dei luoghi più magici del mondo, per celebrare una carriera che ha segnato intere generazioni. Ho chiesto al mitico Vasco di tornare a Taormina e scrivere con noi un’altra pagina di storia”.

