 Vede l'alt della polizia e scappa a gran velocità, rintracciato e arrestato un giovane: non aveva mai avuto la patente

Vede l’alt della polizia e scappa a gran velocità, rintracciato e arrestato un giovane: non aveva mai avuto la patente

Redazione

Vede l’alt della polizia e scappa a gran velocità, rintracciato e arrestato un giovane: non aveva mai avuto la patente

lunedì 19 Ottobre 2026 - 12:10

La fuga dopo una manovra azzardata. Ciò nonostante, l'uomo è stato rintracciato

CAPO D’ORLANDO – Folle notte venerdì scorso per le vie di Rocca di Caprileone. Un giovane ha “saltato” un posto di blocco della polizia, ignorando l’alt e fuggendo via a gran velocità, mettendo in pericolo se stesso e gli utenti in strada. L’uomo è scappato dopo una manovra azzardata, ma nonostante la fuga è stato rintracciato poco dopo. I poliziotti hanno quindi scoperto che il conducente non aveva la patente di guida, mai conseguita.

Al giovane sono state contestate le infrazioni commesse ed è stato arrestato, come previsto dal Codice della strada. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari con obbligo di firma.

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