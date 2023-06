"Vele dello Stretto - Mese del Mare", Messina ha un'economia blu da podio - Tempostretto

Ieri il convegno sull'economia del mare. I prossimi appuntamenti: Schepici tenterà il record sulla Messina - Vulcano

MESSINA. Si è svolta ieri, domenica 4 giugno, la seconda giornata al Villaggio “Vele dello Stretto – MeMar”, conclusa con l’evento enogastronomico “E20 dello Stretto” di Verdiana Venuto. Nella stessa giornata si è svolta la seconda giornata dell’Invito alla Vela dei circoli Octopus e Windsurf Club. Nel pomeriggio, il Villaggio ha ospitato il convegno sull’economia del mare, organizzato dalla Camera di Commercio, alla presenza degli assessori Finocchiaro, Caruso e Caminiti e del direttore generale del Centro Studi delle Camere di Commercio “Guglielmo Tagliacarne”, Gaetano Fausto Esposito.

Il convegno, a cura della Camera di Commercio di Messina, ha avuto come tema “La centralità dell’economia del mare in Sicilia ed a Messina”. Nel corso dell’incontro, moderato dal presidente di Assonautica Messina, Santi Ilacqua, il direttore generale del Centro Studi delle Camere di Commercio di “Giuglielmo Tagliacarne”, Gaetano Esposito, ha posto l’accento sulla capacità che ha l’economia del mare di attivare gli altri settori, poiché è una filiera e come tale in grado di produrre valore e ricchezza sia direttamente che indirettamente. Esposito ha mostrato, attraverso i dati, che Messina ha un’economia blu da podio, con un valore aggiunto diretto, in valori assoluti, di 542 milioni e un’incidenza sul totale dell’economia del 5,2%.

Tra i relatori, l’assessore alle attività sportive Massimo Finocchiaro, che ha affermato: «Sono contentissimo di partecipare a questo convegno. Quando si parla di economia blu, ecosostenibilità e riciclo, noi, nel nostro piccolo, ci confrontiamo sistematicamente con tutte le istituzioni con grande sinergia. Con tutta l’amministrazione stiamo lavorando a tantissimi progetti destinati ai giovani e agli antichi mestieri affinché i nostri giovani messinesi, che con spirito di sacrificio sono andati via, possano tornare a credere di poter esprimere i loro talenti nella nostra città».

Presente anche l’assessore alle Politiche del mare Francesco Caminiti, che ha commentato: «L’amministrazione negli ultimi anni ha iniziato un percorso con interventi a breve, medio e lungo termine. I primi, per esempio, sono gli interventi nei torrenti, che hanno portato risultati immediati come la revoca del divieto di balneazione sulla spiaggia del Ringo. Tutti gli interventi sono finalizzati a rendere più fruibile il mare, perché dei 56 km di costa messinese pochi di questi sono davvero balneabili. L’obiettivo è quello di ottenere la bandiera blu, che dipende non solo dall’acqua ma anche dai servizi».

«Questa per tanti anni è stata una città un po’ miope – ha detto l’assessore Enzo Caruso – Ritengo che sia importante lavorare sulla consapevolezza della nostra ricchezza. Tutto quello che sta intorno a noi può generare sviluppo, a partire dalla consapevolezza delle nostre potenzialità. Questa città sta iniziando a essere attrattiva, e puntare sugli eventi del mare ci aiuterà a dare un valore aggiunto».

Il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, dopo aver letto un messaggio del ministro per la protezione civile e per le politiche del mare Nello Musumeci, ha commentato: «Insistiamo come sistema camerale, come Camera di Commercio e come Assonautica, che non è solo attività ludica, a valorizzare il recupero delle tradizioni, del patrimonio che intendiamo valorizzare, mettere a regime e a reddito, insieme a un’amministrazione che non ha mai smesso di collaborare e partecipare a una progettazione che diventa sempre più concreta per valorizzare il mare sia dal punto di vista culturale che occupazionale».

Anche per la seconda e ultima replica dell’evento enogastronomico “E20 dello Stretto”, organizzato da Verdiana Venuto e Francesca Fulci con l’obiettivo di valorizzare la qualità dei prodotti “made in Sicily”, grande partecipazione al Villaggio “Vele dello Stretto – MeMar”. I partecipanti, in barca a vela e al Village, hanno potuto assaporare le ricchezze enogastronomiche che rappresentano la Sicilia nel mondo e apprezzare la ricercatezza dei prodotti della tradizione siciliana delle 33 aziende vinicole ed enogastronomiche presenti alla due giorni. «Ringraziamo tutte le realtà che hanno partecipato all’iniziativa – hanno detto Verdiana Venuto e Francesca Fulci – realtà locali, fatte di impegno, dedizione e determinazione come quella profusa per la realizzazione di questo evento».

Gli altri appuntamenti

Gli appuntamenti per la prossima settimana inizieranno con l’impresa di Maurizio Schepici, uno dei protagonisti del “Mese del Mare – MeMar 2023”, che tra l’8 e l’11 giugno, con il suo off shore “Tommy One”, tenterà di migliorare il record di 51 minuti e 54 secondi per coprire la distanza tra Messina e Vulcano, andata e ritorno, raggiunto nel 2020.

Sabato 10 giugno si svolgerà l’Invito alla Vela di Stretto360, della Lega Navale e del Circolo del Tennis e della Vela.

Prevista per domenica 11 giugno la grande regata dello Stretto, giunta alla sua settima edizione. La premiazione si svolgerà al Village “Vele dello Stretto – MeMar”.

Qui il link per effettuare le iscrizioni all’Invito alla Vela del 10 giugno, alla grande regata dello Stretto dell’11 giugno e alla gara di pesca a traina di domenica 18 giugno.