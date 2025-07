Vendevano cuccioli on line ma era una truffa, coppia di S. Stefano incastrata dai Cc

Obbligo di dimora per due conviventi della zona, già protagonisti di analoghe truffe in passato

Santo Stefano di Camastra – Si spacciavano per allevatori di cani di razza vendendo a prezzi stracciati sul web barboncini toy, yorkshire e altri cuccioli. Una volta catturato l’acquirente e mostrato l’animale in rete, incassavano il pagamento e sparivano.

Obbligo di dimora per la coppia

E’ così che una coppia di conviventi di Santo Stefano di Camastra ha truffato almeno 7 persone in tutta Italia, tra il 2020 e il 2022. I carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, coordinati dal maggiore Angelo Salici, sono però riusciti ad “incastrarli” e per la coppia è scattato il provvedimento del giudice di obbligo di dimora, siglato dal Gip di Patti Eugenio Aliquò. Adesso devono difendersi dall’accusa di truffa aggravata in concorso.

Cuccioli mai arrivati a casa dell’acquirente

I due non sono nuovi a questo genere di truffa, anzi sono già stati condannati definitivamente per gli stessi fatti, commessi negli anni precedenti. Secondo gli investigatori i due hanno accumulato un bottino rilevante, visto che le somme bonificate dalle vittime ammontano a diverse centinaia di euro.

Almeno cinque gli episodi ricostruiti dagli investigatori, che hanno incrociato le descrizioni offerte dalle vittime con l’analisi delle transazioni e dei movimenti bancari.