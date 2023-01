Venerdì 20 a Reggio la prima edizione della Festa regionale della Polizia locale - Tempostretto

Oggi pomeriggio la presentazione delle iniziative in programma fra poche ore in riva allo Stretto, per la prima edizione assoluta della manifestazione

REGGIO CALABRIA – Insegna luminosa nuova di zecca, per la Polizia locale (comandante, Salvatore Zucco). Comandante nuovo – il metrodirigente Francesco Macheda, alle redini da un grappolo di mesi – per la Polizia metropolitana (nella foto grande, da sinistra: Zucco e Macheda).

Nuova insegna luminosa al Comando (e non solo)

…A Reggio Calabria, anche questo è il modo di accogliere la prima Festa regionale della Polizia locale, che si terrà domani – giorno in cui si festeggia il patrono San Sebastiano – nella città dello Stretto.



E questo proprio su idea di Zucco (comandante lametino della Polizia locale di Reggio Calabria), con l’immediato sostegno di Macheda e dei vertici dei due Enti, dai sindaci facenti funzioni (Paolo Brunetti e Carmelo Versace) ai due responsabili politico-amministrativi del settore (l’assessore comunale alla Sicurezza Giuggi Palmenta e il sindaco di Gioiosa Jonica e consigliere metropolitano delegato alla Polizia metropolitana Salvatore Fuda).

Esposta l’attività 2022 dei vigili urbani a Reggio città

La presentazione ha avuto luogo nel pomeriggio al Comando di viale Aldo Moro. E nell’occasione, Salvatore Zucco ha anche esposto l’attività 2022 dei Vigili urbani di Reggio città (ne diremo a parte).

Celebrazione in tre fasi

Sarà un festeggiamento inedito, in tre fasi: dopo il concentramento in piazza Italia a partire dalle 8,30 di tutti gli operatori di Polizia locale in arrivo dalle varie località calabresi, “da Rocca Imperiale a Villa San Giovanni”, avrà luogo un evento a matrice convegnistica a Palazzo Alvaro, al termine del quale sarà tributato agli agenti della Polizia locale calabrese un premio per l’impegno profuso durante la pandemia, a rischio della propria stessa incolumità fisica.

Poi al Monumento ai Caduti di viale Matteotti – la “via Marina Alta” – per un omaggio a tutti i vigili urbani caduti; non solo in guerra (e in questo senso il primo pensiero è rivolto giusto a Giuseppe Marino e Giuseppe Macheda, cui è intitolato il ‘quartier generale’ della Polizia locale, nella zona Sud della città, dove l’iniziativa è stata presentata).

Quindi, sfilata ‘in grande stile’ lungo l’arteria principale della città, corso Garibaldi, fino a piazza Duomo. In Cattedrale, sarà celebrata la funzione religiosa in onore di San Sebastiano – appunto -, il Patrono della Polizia locale.

