Il corteo alle 9,30 partirà da piazza Antonello, percorrerà il centro città (corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro, via Garibaldi) e si concluderà in piazza Unione Europea

Sotto lo slogan “Il futuro è adesso”, venerdì 20 novembre, anche il territorio messinese scenderà in piazza nella giornata dello sciopero generale proclamato dalla Cgil per rivendicare un lavoro sicuro, dignitoso e non precario, stipendi e pensioni più alti, un fisco giusto e progressivo, stop all’inflazione e al carovita, una sanità davvero pubblica, il diritto allo studio, l’accesso alla casa, e per dire sì alla pace e no al riarmo.

“Il futuro è adesso perché soprattutto nel nostro territorio c’è bisogno di politiche economiche che mettano al centro i bisogni reali delle persone, dai salari, alle pensioni, alle condizioni di vita, alle prospettive per i giovani”, ribadisce il segretario generale della Cgil Messina, Pietro Patti.

La Cgil evidenzia ancora come le ragioni dello sciopero nell’area metropolitana messinese siano ancora più forti: lavoro povero e precario, salari, pensioni e redditi bassi, aree interne abbandonate, spopolamento, la costante fuga dei giovani, grandi disuguaglianze sociali, economia fragile e industria in declino, carenze infrastrutturali che incidono sul diritto alla mobilità e sullo sviluppo, le tante criticità della sanità pubblica.

Messina sarà una delle piazze della mobilitazione nazionale. La manifestazione provinciale, con il corteo che alle 9,30 partirà da piazza Antonello, percorrerà il centro città (corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro, via Garibaldi) e si concluderà in piazza Unione Europea dove interverrà la segretaria generale del Sindacato pensionati nazionale della Cgil, Tania Scacchetti. Sarà presente anche la Cgil Sicilia con il segretario Ignazio Giudice.