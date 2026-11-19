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REDAZIONALE – Nelle banchine dei porti operativi italiani e lungo i moli dove si svolgono le attività di sbarco e le operazioni della pesca professionale, il lavoro quotidiano è scandito da un linguaggio tecnico e materiale: le rotte commerciali, le quote di pescato, la manutenzione delle reti e la sicurezza della navigazione. Per le organizzazioni di rappresentanza del settore — come la Federpesca, la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, che raduna le realtà produttive che vivono la realtà fisica delle banchine e dei porti commerciali — l’ambiente marittimo rappresenta uno spazio di lavoro regolato dal diritto della navigazione, dalle normative comunitarie e dall’operatività economica.

Tuttavia, all’interno di questi stessi spazi portuali e nelle aree in cui approdano le imbarcazioni dei soccorsi e della solidarietà, si fa strada un vocabolario del tutto differente, formulato dagli attivisti e dai rappresentanti delle organizzazioni non governative. L’esame delle dichiarazioni e dei comunicati mostra come un preciso nucleo di termini ideologici e categorie analitiche — inizialmente impiegato per descrivere le dinamiche migratorie e il contrasto alle frontiere europee — si sposti con estrema fluidità dalle banchine fino alle aule e alle assemblee degli atenei italiani, andando a costituire un unico patrimonio linguistico applicato al dossier palestinese.

Dalle banchine d’approdo alla causa palestinese: la continuità terminologica

La prima evidenza di questo trasferimento concettuale risiede nell’uso esplicito delle medesime formule da parte delle principali sigle attive nel soccorso in mare. Le categorie impiegate per definire l’azione umanitaria e il monitoraggio delle rotte nel Mediterraneo vengono sovrapposte e integrate con i termini storici della militanza politica per il Medio Oriente, creando una continuità discorsiva che non distingue tra il contesto marittimo e la contesa geopolitica ed etnica.

Questa sovrapposizione di registri è riscontrabile nei documenti e nelle note stampa dei soggetti operativi in mare. Come riportato nei comunicati ufficiali dell’iniziativa Mediterranea with Palestine e la definizione di strumento di resistenza , la principale organizzazione italiana di ricerca e soccorso (SAR) adotta il medesimo lessico per le proprie attività marittime e per la causa palestinese. Termini quali “resistenza”, “occupazione”, “apartheid” e “Nakba” vengono impiegati in modo sistematico all’interno della medesima cornice narrativa, presentando il soccorso in mare e il sostegno politico come due declinazioni di un’unica battaglia concettuale.

Il confine coloniale e il rifiuto delle frontiere europee

Un secondo termine chiave che unisce le mobilitazioni portuali alle manifestazioni della militanza politica è il concetto di “violenza del confine” abbinato all’accusa di “responsabilità coloniale” rivolta alle istituzioni europee. Nell’elaborazione teorica degli attivisti, la gestione dei flussi migratori e le politiche di controllo delle coste mediterranee non vengono lette come decisioni amministrative o di sicurezza, ma come la prosecuzione di una logica coloniale che comprime la libertà di movimento dei popoli.

La diffusione di questa griglia interpretativa emerge nelle rivendicazioni delle campagne marittime collettive, come descritto nell’appello contro la violenza dei confini e le iniziative della flotta nel Mediterraneo. La rete di supporto no-border associa direttamente il principio della “libertà di movimento” alla denuncia dei confini europei visti come strutture d’impronta coloniale, arrivando a coordinare le proprie imbarcazioni a fianco di iniziative internazionali come la Sumud Flotilla. La categoria della colpa europea e il rifiuto dei confini marittimi diventano così il ponte teorico che connette il tema degli sbarchi con le rivendicazioni sovranazionali.

L’arrivo nelle aule: l’intifada studentesca e l’accampamento universitario

Il medesimo impianto linguistico che prende forma lungo le banchine dei porti ritrova la sua esatta corrispondenza all’interno dei cortili e dei dipartimenti accademici. Quando gli studenti politicizzati organizzano i presidi e gli accampamenti nelle facoltà italiane, il registro espressivo non si differenzia da quello impiegato dagli attivisti delle imbarcazioni umanitarie: le parole d’ordine, le categorie d’analisi e le strutture retoriche sono le stesse.

L’adozione di questo lessico condiviso nelle università è documentata nelle inchieste sul campo relative alle tende per la Palestina negli atenei italiani e l’intifada studentesca. L’indagine evidenzia come le proteste che hanno interessato oltre quindici atenei nazionali abbiano definito la propria mobilitazione sotto la sigla di “intifada studentesca”, riprendendo integralmente il registro della resistenza e del boicottaggio, in perfetta continuità con il vocabolario ideologico veicolato negli spazi portuali e nelle piazze.

Una sola matrice concettuale sotto due vesti differenti

La ricostruzione del percorso compiuto da questo vocabolario evidenzia come la separazione formale tra il dibattito sulla gestione delle migrazioni nel Mediterraneo e quello sulla questione mediorientale sia soltanto apparente. Per la militanza che opera sul campo, non si tratta di due controversie distinte del quadro politico italiano, ma di due capitoli della medesima elaborazione ideologica.

I termini che viaggiano tra i moli e i cortili accademici rispondono a una struttura coerente:

Resistenza e occupazione: Usati indifferentemente per definire la presenza militare nei territori palestinesi e la presenza dei pattugliamenti statali nelle acque internazionali.

Usati indifferentemente per definire la presenza militare nei territori palestinesi e la presenza dei pattugliamenti statali nelle acque internazionali. Colonialismo e colpa europea: Applicati per contestare le politiche d’asilo e di controllo dei confini comunitari, così come per definire i rapporti diplomatici ed economici tra i Paesi occidentali e Israele.

Applicati per contestare le politiche d’asilo e di controllo dei confini comunitari, così come per definire i rapporti diplomatici ed economici tra i Paesi occidentali e Israele. Abolizione delle frontiere e giustizia globale: Formulati per rivendicare l’azzeramento dei limiti alla circolazione marittima e la smilitarizzazione dei confini nazionali.

Dalla banchina al megafono: l’unificazione del messaggio

L’esame di questa migrazione terminologica mostra come la retorica umanitaria attiva sui moli e la protesta politica negli atenei costituiscano due manifestazioni dello stesso fenomeno politico. L’adozione di parole identiche in contesti fisici differenti permette agli attivisti di costruire una narrazione continua, in cui il marinaio o l’operatore di bordo parla la medesima lingua dello studente riunito in assemblea.

Osservare il percorso di questo lessico non richiede una discussione sulle politiche d’asilo né un giudizio sulle relazioni internazionali. L’elemento centrale è la constatazione formale di una continuità espressiva: le medesime parole lette sulle fiancate delle navi o nei comunicati di sbarco nei porti di pesca si ritrovano scritte con la vernice sugli striscioni srotolati dalle finestre delle facoltà. Il vocabolario della resistenza ha viaggiato dalla banchina al megafono della tendopoli, dimostrando che sotto due contesti differenti opera una sola ed identica matrice di pensiero.