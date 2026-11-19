Entro il 18 dicembre eventuali altre domande concorrenti

Un polo culturale e ricreativo nei padiglioni 7A e 7B dell’area ex Fiera. Vuole realizzarlo il Comune di Messina, che ha chiesto l’area in concessione demaniale per sei anni all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, per integrarlo nella nuova Agorà inaugurata lo scorso 1. luglio.

I due padiglioni sono grandi 1.560 metri quadri più 1.640 metri quadri di corte pertinenziale, per un totale di 3.200 metri quadri. In passato sono stati utilizzati per le esposizioni fieristiche e, più di recente, come centri vaccinali Covid.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, quindi entro il 18 dicembre, soggetti terzi possono presentare per iscritto all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto osservazioni, atti, documenti o memorie a tutela di eventuali diritti.

Nello stesso termine di 30 giorni vanno presentate, a pena di inammissibilità, eventuali domande concorrenti rispetto a quella avanzata dal Comune di Messina. Superata la scadenza fissata, la pratica relativa alla richiesta di concessione potrà proseguire il suo corso.