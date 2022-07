Venetico. Stand sul lungomare, chiesto il trasferimento in un'area più idonea - Tempostretto

I consiglieri della lista Uniti per cambiare attaccano il sindaco Rizzo: "Luogo sbagliato e danni al marciapiede"

VENETICO – Polemiche sugli stand per la vendita di prodotti di vario genere installati lo scorso mese di giugno sul lungomare di Venetico. Per i consiglieri della lista Uniti per cambiare, Serena La Spada (primo firmatario), Francesco Federico, Ivan Giordano, Nino La Guidara, Laura Arcuri e Nino Mento, “è stato immediatamente notato come questi gazebi non solo hanno occupato l’intero spazio adibito al passaggio pedonale ma hanno anche ridotto notevolmente l’affaccio al mare. E’ stato, inoltre, riscontrato che questi stand sono stati bullonati deturpando l’integrità del marciapiede”. I consiglieri chiedono quindi, attraverso un’interrogazione al sindaco Francesco Rizzo, “di conoscere le modalità che hanno determinato le autorizzazioni di questi stand, se il sig. sindaco ha autorizzato l’installazione degli stessi stand ancorandoli a terra, a questo punto con quale autorità”.

La richiesta di spostamento del mercato

Nell’interrogazione viene inoltre chiesto al primo cittadino di Venetico “se ogni singolo esercente ha fatto richiesta al comune per l’autorizzazione pagando il relativo canone di suolo pubblico oppure la richiesta è stata fatta da soggetti terzi” e “per quale motivo non è stata scelta una location alternativa per l’apposizione di tale “mercato”, come ad esempio l’area parcheggio adiacente alla pista ciclabile, permettendo una maggiore fruibilità del lungomare non ledendo il diritto al lavoro”. I consiglieri della lista Upc chiedono quindi “venga trasferito immediatamente il mercato in un’area più adeguata con i relativi accorgimenti ripristinando pertanto i luoghi dai relativi danneggiamenti”.