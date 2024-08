Verdone incantato dalle Eolie: “Non le conoscevo bene, sono luoghi magnifici”

Dopo Taormina per i Nastri d'Argento, l'attore e regista romano è tornato in Sicilia

Qualche settimana fa era tornato a Taormina, dove aveva girato alcune celebri sequenze di “Viaggi di nozze”, per partecipare alla cerimonia dei Nastri d’Argento con Cristian De Sica. Ora tappa nelle Isole Eolie. Un’estate all’insegna della Sicilia per Carlo Verdone che in una foto sui social ha immortalato la sua visita a Cala Junco, Panarea. “Non conoscevo bene le Eolie – ha scritto nel post il popolare attore e regista romano – Meglio tardi che mai. Luoghi magnifici, da rivedere. È uno dei miei ultimi bagni prima di tornare al lavoro di scrittura. Un abbraccio forte a tutti”.