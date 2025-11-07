Vermiglio: “Parcheggiare agli angoli è una violenza per chi sta in passeggino o in carrozzina”

L'Associazione Centro Storico interviene contro la sosta selvaggia in città. Annunciate prossime iniziative che coinvolgeranno le scuole

Un appello al rispetto e al senso civico arriva dal presidente dell’Associazione del Centro Storico di Messina, Diego Vermiglio, che interviene contro la sosta selvaggia che affligge le vie della città, in particolare nel cuore del centro.

«Parcheggiare agli angoli delle strade o sui marciapiedi – sottolinea Diego Vermiglio – non è una semplice infrazione: è una forma di violenza quotidiana verso chi vive la città con un passeggino o, peggio, per chi si muove in carrozzina. Per i genitori con bambini piccoli un’auto lasciata di traverso significa dover scendere in strada, nel traffico. Per chi non può usare le gambe, invece, significa non poter passare affatto».

Il presidente evidenzia come il problema non sia solo di decoro urbano, ma di diritti e inclusione. «Ogni scivolo, ogni angolo libero, ogni centimetro di marciapiede rappresenta la possibilità di muoversi, di essere autonomi, di partecipare alla vita della città. Chi parcheggia male nega questa libertà.

Come Associazione chiediamo maggiore attenzione da parte dell’amministrazione e delle forze dell’ordine e più interventi strutturali necessari a contrastare la possibilità del parcheggio selvaggio. «Il centro storico deve tornare a essere uno spazio vivibile e accessibile per tutti. “questa è una battaglia che la nostra Associazione ha deciso di portare avanti e presto organizzeremo iniziative che coinvolgeranno anche le scuole ed altre associazioni».