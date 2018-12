Fuochi d'artificio abusivi al Cep, due denunce

MESSINA - Vendevano materiale pirotecnico illegale all'interno di una palazzina del Cep. I carabinieri della Stazione di Gazzi hanno trovato, all’interno di un’abitazione, artifizi pirotecnici di varie forme e tipologie, per un peso complessivo di oltre 100 kg, detenuti e commercializzati in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Un 40enne ed un 30enne, entrambi messinesi, sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Messina per i reati di detenzione abusiva di materiale esplodente e fabbricazione o commercio di materiali esplodenti. Il materiale esplodente è stato sequestrato, per la successiva distruzione e, nella circostanza, sono stati sequestrati anche 5 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.