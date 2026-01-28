Torre Faro, ecco la nuova pista ciclabile in via Palazzo VIDEO

Il percorso ciclopedonale "Laguna di Capo Peloro" prosegue accanto agli stalli blu

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Laguna” di Capo Peloro: ecco come procedono i lavori per la nuova pista ciclopedonale.

Un percorso di 4 km fra Ganzirri e Torre Faro

Un percorso di circa 4 km, che si sviluppa fra i villaggi di Ganzirri e Torre Faro, in cui si potrà passeggiare a piedi o in bicicletta. La realizzazione della nuova pista ciclopedonale consentirà a pedoni e ciclisti di muoversi in sicurezza, osservando la riserva orientata, i laghi e lo Stretto di Messina.

Il nuovo cantiere in via Palazzo

Dopo la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale sul lungomare di via Circuito, i lavori proseguono in via Palazzo. Qui la pista corre accanto agli stalli blu. Chi arriva da Ganzirri in bici, quindi, potrà percorrere la parte iniziale del paese all’interno della pista ciclabile di colore rosso. Poi pedalerà sul nuovo marciapiede del lungomare, accanto ai pedoni, utilizzando i nuovi scivoli per salire e scendere con la bici e poi potrà proseguire verso il Pilone sul nuovo percorso protetto di via Palazzo.

La nuova pista intorno al lago di Ganzirri

Nel frattempo di lavora pure al percorso ciclopedonale intorno al lago grande di Ganzirri. Qui le ruspe stanno movimentando il terreno per realizzare il nuovo tracciato e gli operai sono impegnati nella zona dell’Ortopedico.

Vedi qui la galleria fotografica