Verso Foggia-Messina, i convocati di Modica e la probabile formazione - Tempostretto

La squadra è già in viaggio, domani sfida a Foggia altro snodo importante per il campionato del Messina. Diverse assenze con cui fare i conti

MESSINA – Quando la squadra è già in viaggio alla volta del “Pino Zaccheria” mister Modica non ha parlato in pubblico per presentare la sfida in trasferta di domani pomeriggio, inizio ore 16:15, contro il Foggia. Le notizie della vigilia arrivano dalla comunicazione dei convocati in cui manca lo squalificato Frisenna e anche Buffa, fermato nei giorni scorsi.

Sono in ripresa invece Ferrara e Luciani inseriti tra i convocati, nella giornata di ieri sono tornati a lavorare in gruppo ma difficilmente partiranno titolari. I dubbi su Lia sono stati fugati con la sua non convocazione, assente anche Zammit impegnato in nazionale. Convocato per la seconda volta in stagione anche il Primavera Vincenzo Santoro classe 2007.

I convocati per Foggia

Portieri: Jacopo De Matteis (2002), Ermanno Fumagalli (1982).

Difensori: Michele Ferrara (1993), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Lorenzo Tropea (2004), Federico Pacciardi (1995), Matteo Darini (2002), Giuseppe Salvo (2003).

Centrocampisti: Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Pasqualino Ortisi (2002).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Vincenzo Santoro (2007).

Come dovrebbe schierarsi il Messina

La probabile formazione del Messina vedrà sicuramente Fumagalli in porta con Ortisi rientrare nel ruolo di terzino sinistro e Manetta imprescindibile centrale difensivo. Altro che appare sicuro del posto è Vincenzo Plescia come terminale offensivo.

Dubbi, ma neanche troppi visti i numeri esigui, per la fascia destra dove il naturale di Lia dovrebbe essere Salvo e l’altro centrale uno tra Pacciardi e Polito per completare la linea di difesa. A centrocampo ancora meno scelta con solo quattro disponibili: Franco e Firenze, che sembrano i più gettonati a partire titolari, con Giunta e Scafetta a giocarsi l’eventuale terza maglia da titolari in un centrocampo a tre.

In attacco detta della certezza dell’inamovibile Plescia, un’altra certezza possiamo dire che sarà l’assenza nell’undici titolare di Emmausso, escluso sia per le ultime prestazioni mostrate che anche dalle ultime dichiarazioni dell’allenatore. Le altre due maglie dovrebbero andare una a Ragusa e soprattutto l’altra a Zunno che dovrebbe essere in leggero vantaggio su Cavallo.

Articoli correlati