Tappa messinese per Rosalba Castelli, la viaggiatrice con lo zaino pieno di nomi da adottare

Messina – Col trekking si può insegnare a dire no, ad accettare un no, a superare gli ostacoli che la vita ci pone, per continuare a vivere la propria vita e non trasformare la frustrazione in violenza. E’ questo, in estrema sintesi, il senso del cammino di Rosalba Castelli, promotrice dell’iniziativa Orme d’Ombra. La camminatrice torinese, dopo aver percorso la Sicilia da un estremo all’altro, incontrando gli allievi di ogni ordine e grado ma non soltanto, farà tappa a Messina il prossimo 25 novembre per prendere parte agli eventi organizzati in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere. Ha con sé un dono speciale: il braccialetto di Sara Campanella che mamma Giusy le ha messo al polso. “Portalo con te – le ha detto – lei amava moltissimo viaggiare”.

Una domanda paradossale sintomatica

Il cammino di Rosalba è un cammino in solitaria che l’ha portata ad attraversare già la Sardegna e ora la Sicilia. Un vero e proprio percorso di trekking, anzitutto. “Una delle cose che più spesso mi sento domandare è: ma non hai paura a viaggiare da sola? Eppure io viaggio con uno zaino che pesa oltre due chili, due chili di nastri sui quali sono incisi centinaia di nomi di donne. Sono donne che hanno trovato la morte dove dovevano essere più sicure, tra le mura di casa, o per mano della persona che stava loro più vicina, un marito, il padre , l’uomo che diceva di amarle”. Un paradosso, quella domanda, che rappresenta bene il gap che ancora ci trasciniamo, sul tema della violenza, una violenza che evidentemente non abbiamo ancora compreso fino in fondo.

Orme d’ombra

Rosalba però ha le idee chiare sul suo progetto. Sa che vuole e può fare qualcosa, e lo fa tutti i giorni. Ogni giorno incontra una comunità, i ragazzi di una scuola, la famiglia di una vittima. Ai ragazzini mostra il suo pesante zaino dal quale tira fuori un nastro con il nome di una donna. Una donna uccisa e subito dimenticata, che è compito dei ragazzi adottare, ricordare, far vivere da quel momento in poi. “Sono sorpresi da quanto pesi lo zaino, quel peso dà loro il senso di quante sono le donne che hanno perso la vita per colpa di chi non ha saputo accettare un no. Poi li prendo per mano e li porto in cammino con me, simuliamo il percorso nel bosco, incontriamo gli ostacoli e mi danno la mano, mi aiutano a superarlo. E’ un cammino che facciamo insieme, e ad ogni ostacolo spiego loro che anche un “no” che ricevono è un ostacolo che si può superare. Oltre quel no c’è tutta una vita ancora da vivere, ed un no si deve affrontare perché chi lo dice è una persona, non una cosa”.

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