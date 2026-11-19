Il consulente della Procura ha esaminato il palazzo. Trovata una bottiglia di alcool, repertata

Messina – L’indagine sull’incendio alla Camera di Commercio entra nella fase chiave. Stamane l’ingegnere Andrea D’Anna ha effettuato il primo sopralluogo al palazzo di piazza Cavallotti dove lo scorso 5 novembre un incendio partito dal sottotetto ha distrutto l’ultimo piano dell’edificio perimetrale.

Sopralluogo del super perito della Procura, cosa ha trovato

Il professore ordinario di impianti chimici all’università Federico II di Napoli è entrato nell’edificio, accompagnato dal presidente camerale Ivo Blandina che è anche custode giudiziario e dagli agenti della Polizia Scientifica, per esaminare i danni e lo stato del palazzo. L’obiettivo è capire cosa ha causato il rogo che dal sottotetto ha presto interessato l’intera copertura e quali fossero le dotazioni di sicurezza funzionanti al momento dell’incendio. La Scientifica ha effettuato un accurato video del sopralluogo ed ha prelevato alcuni reperti. In particolare è stata trovata una bottiglia di alcool aperto che non sembra avere alcuna relazione con l’evento scatenante le fiamme, ma che per precauzione è stato prelevato e sarà esaminato insieme agli altri reperti, già prelevati nei precedenti sopralluoghi.

I prossimi step dell’inchiesta

L’ingegnere D’Anna, che si è riservato almeno 90 giorni per presentare le sue conclusioni alla Procura di Messina, tornerà il prossimo 11 dicembre per completare le operazioni peritali. Insieme al tecnico consulente della sostituta procuratrice Roberta La Speme, titolare del caso, c’erano i tecnici incaricati dai cinque indagati e alcuni dei difensori, come l’avvocato Salvatore Papa insieme all’ingegnere Trischitta. Gli indagati al momento sono cinque: la segretaria camerale Paola Sabella, Rosario Buscemi, Antonino Ponzini e gli architetti Giovanni Lazzari e Angelo Di Carlo, già ascoltati dagli investigatori. Sono difesi anche dagli avvocati Enrico Ricevuto e Filippo Pagano.

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