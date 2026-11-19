Aderiscono al progetto con i "Sindaci d'Italia" anche una trentina di amministratori del Casertano

“Un caloroso benvenuto al Senatore Raffaele De Rosa nella nostra squadra! Il suo ingresso segna un passaggio importante: nasce infatti anche al Senato la componente “Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord”. Con lui si uniscono al nostro progetto anche circa trenta amministratori locali profondamente radicati nel Casertano”. Così Cateno De Luca ha annunciato il passaggio del senatore De Rosa da Forza Italia a Sud chiama Nord, ufficializzato questa mattina nel corso dell’ormai consueto punto stampa davanti a Montecitorio. Presente all’appuntamento anche la presidente di ScN, Laura Castelli, e il deputato Francesco Gallo.



Sud chiama Nord torna quindi in Senato dopo circa 3 anni. Nell’ottobre del 2023, infatti, il partito di Cateno De Luca aveva perso la propria rappresentanza quando la senatrice Dafne Musolino scelse di aderire ad Italia Viva.

“Accogliamo a braccia aperte il senatore De Rosa – ha commentato Castelli -. Sarà costituita la componente di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord al Senato. Il senatore è sempre molto presente sul territorio è un uomo di preferenze e darà un contributo importante al nostro progetto”.



“Abbiamo sempre agito in anticipo, iniziando prima le campagne elettorali e vincendo tante sfide contro il centrodestra e il centrosinistra – ha invece affermato Cateno De Luca – ricordando che ogni campagna elettorale fa storia a sé. Ieri è cominciato il nostro tour per le regioni, oggi ci spostiamo in Molise e concluderemo il 5 dicembre. Stiamo incontrando e aggregando tanti movimenti civici. Abbiamo già fissato per il 18 febbraio a Roma l’Assemblea costituente del Polo delle Autonomie che sarà un progetto confederale innovativo in grado di mettere assieme amministratori locali e movimenti civici. Questa è la vera novità all’interno del centrodestra”.

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