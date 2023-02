Verso le elezioni. Rigano: "De Luca il mio primo sostenitore. Ma mi candido a sindaco di Furci solo se..." - Tempostretto

INTERVISTA Imprimatur del deputato regionale leader di Sicilia Vera. Ma potrebbe non bastare. Se la fumata sarà bianca si ripeterebbe la sfida di cinque anni fa

di Carmelo Caspanello

FURCI SICULO – Il sindaco uscente, Matto Francilia, imprenditore, ha ufficialmente annunciato la sua ricandidatura a sindaco in vista delle elezioni del 28 e 29 maggio prossimi. Sull’altro fronte non si hanno ancora certezze. Il competitor dovrebbe essere l’avvocato Francesco Rigano, Sicilia Vera, su proposta del leader del movimento, il deputato regionale ed ex primo cittadino di Messina Cateno De Luca. Si ripeterebbe così, la sfida di cinque anni addietro.

Rigano, sarà lei il candidato di De Luca che sfiderà Francilia?

“Al momento non c’è nulla di ufficiale. Con Cateno De Luca ci siamo sentiti di recente e si è intavolato un dibattito serio su un progetto che reputo importante”.

Cosa manca per rompere gli indugi?

“Guardi, il mio primo sostenitore è proprio De Luca, ma è necessario andare oltre De Luca, nel senso che l’obiettivo è partire da una base più ampia, mettendo insieme quanti sono delusi dall’Amministrazione Francilia. La democrazia è fatta di contrapposizioni. Per rispondere alla domanda dico semplicemente che attendo un quadro più chiaro”.

Quindi si è detto disponibile a candidarsi a sindaco ma non ha ancora ancora sciolto la riserva…

“Di più. Sono pronto a mettere a disposizione il mio entusiasmo e tanta voglia di fare. Ripeto, il mio interlocutore è Cateno De Luca, sono tesserato con Sicilia Vera, ma a mio avviso è necessaria una interlocuzione più ampia. Se ci sono le condizioni sarò candidato”.

E si ripeterebbe la sfida da cinque anni fa, Lei era reduce da cinque anni di opposizione con sindaco Sebastiano Foti; Francilia si ricandidava dopo la sconfitta del 2013 con l’uscente Foti. Cosa è cambiato in un lustro?

“Direi che la situazione è decisamente diversa. Cinque anni fa da punto di riferimento dell’opposizione non potevo fare diversamente, candidarmi era praticamente una scelta obbligata. Adesso è… ponderata”.