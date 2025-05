Verso Messina-Foggia, trasferta vietata e allenamento a porte aperte giovedì

Continua la prevendita dei biglietti, superata quota quattromila, e il Prefetto ha disposto il divieto di vendita ai residenti in provincia di Foggia

MESSINA – Meno di cinque giorni all’appuntamento con la prima finale salvezza per i biancoscudati di mister Antonio Gatto. Il gruppo squadra ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio a Bisconte, dove erano fermi Gyamfi, Ingrosso e Petrucci con Dell’Aquila che ha lavorato a parte. Questa mattina, in corso, altro allenamento sempre al Marullo, ma la novità è che la seduta di giovedì pomeriggio 8 maggio, dalle ore 15:30, sarà a porte aperte e quindi al “Sorbello Stadium” i calciatori potranno allenarsi sostenuti dai propri sostenitori.

Un sostegno che negli ultimi giorni è crescente e va di pari passo con la vendita dei biglietti per la partita di sabato, ore 15 al “Franco Scoglio”, la società ha comunicato come ultimo dato che sono stati venduti 4.264 biglietti per la gara di andata. Al contempo è arrivata anche l’ufficialità del divieto di vendita agli ospiti. Nella comunicazione del Prefetto di Messina Cosima Di Stani si legge che è stato disposto “in occasione dell’incontro di calcio tra Acr Messina e Calcio Foggia 1920, in programma il prossimo 10 maggio presso lo stadio comunale Franco Scoglio, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia”.

Gli 800 biglietti quindi riservati solitamente agli ospiti potranno essere acquistati da messinesi e si va verso il tutto esaurito che ricordiamo è fissato nella capienza massima di 6900 spettatori. Non varranno gli abbonamenti per l’occasione e quindi è scattata la caccia al biglietto. Per compensare l’enorme richiesta non sarà aumentata la capienza ma alcuni consiglieri comunali hanno richiesto dei maxischermi per seguire la partita, specie quella di ritorno.

I biglietti sono acquistabili: nei punti vendita autorizzati in città e provincia e online sul portale postoriservato.it. Il botteghino al PalaRescifina sarà aperto dalle ore 9 mentre i cancelli dello stadio apriranno dalle ore 13. In tribuna il costo è di 22€, mentre in curva sud di 12€, già comprensivi del costo di prevendita. Accesso gratuito infine per i tifosi con disabilità certificata al 100%, previa disponibilità, inviando richiesta e documentazione a biglietteria@acr.messina.it.

Articoli correlati