Svincolo di Giostra, a settembre i lavori per l'ultima uscita

A ventun anni dalla posa della prima pietra, lo svincolo di Giostra non è ancora completo. Manca l'uscita per chi proviene da Villafranca, un altro tassello importante per ridurre ulteriormente il traffico, già sgravato rispetto agli anni scorsi dall'apertura delle altre tre rampe.

Anche quell'uscita è pronta, mancano solo lavori di rifinitura, di connessione nei pressi della galleria Baglio e di modifica di quel tratto di tangenziale a una sola corsia da ormai sei anni. Tempi previsti? Un mese. E non si capisce perché non si sia fatto prima.

L'avvio delle opere sembrava imminente già a luglio, poi, complici anche le dimissioni del direttore generale Leonardo Santoro, un nuovo stop. Serviva ancora un passaggio: il direttore generale facente funzioni, Salvatore Minaldi, doveva nominare un nuovo responsabile unico del procedimento, ora l'ha fatto. Torna al "comando" l'ing. Anna Sidoti, dopo un periodo di sospensione. "I lavori inizieranno al rientro della pausa estiva - annuncia la Sidoti -". La speranza, quindi, è che nell'arco di qualche mese anche quest'uscita possa finalmente essere fruibile.

Nulla di nuovo, invece, per i due viadotti che collegano lo svincolo alla galleria San Jachiddu. In questo caso, almeno al momento, tutto è nelle mani del Comune, che però finora non ha mosso alcun passo (VEDI QUI).