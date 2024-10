Via Camiciotti, isola pedonale con libero ingresso per le auto

Un'isola pedonale anomala dove possono transitare e parcheggiare le auto. La Polizia municipale deve intervenire al più presto

MESSINA – Segnlazione WhatsApp al 366.8726275: “Prorogata sino a marzo 2025 l’isola “pedonale” di via Camiciotti. Peccato che quotidianamente sia attraversata nei due sensi di marcia da auto e moto senza alcun controllo”.

L’isola pedonale di via Camiciotti ricorda in dimensioni più contenute l’esperienza che per diversi anni caratterizzò via dei Mille, seppur per periodi limitati dell’anno. In quel caso a volere destinare l’arteria alla fruzione esclusiva dei pedoni, liberandola dal caos delle macchine, fu la maggioranza dei commercianti.

La lungimiranza dei commercianti penalizzata dagli incivili

Così sta avvenendo per via Camiciotti in cui gli esercenti, con una lungimiranza rara tra i loro colleghi, hanno intravisto una buona potezialità di business nell’istituzione dell’isola pedonale, da loro richiesta. Anche per questo è un peccato che si registri la situazione denunciata dal nostro segnalatore. Non è acccettabile che degli incivili si facciano beffe dell’ordinanza del sindaco e transitino all’interno dell’area pedonale parcheggiando le loro auto lì dove non dovrebbero stare. Chiediamo, perciò al comandante della Polizia municipale, Giovanni Giardina, di controllare bene la situazione procedendo alle sanzioni del caso.