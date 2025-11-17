 Via delle Carceri, materiale arrivato e lavori ripresi

lunedì 17 Novembre 2025 - 11:47

Dovrebbero proseguire per tutta la settimana

Continuano i lavori per il ripristino della condotta fognaria collassata in almeno due punti fra le vie delle carceri e Rocca Guelfonia. L’intervento consentirà la sostituzione di parte dell’antico manufatto danneggiato, risalente all’urbanizzazione del quartiere Basicò avvenuta negli anni ‘20, con una condotta con specifiche tecniche molto particolari richieste dai tecnici del Comune.

Si tratta un manufatto di difficile reperimento e questo spiega lo stop dei lavori che sono ripresi la scorsa settimana.

“Ho chiesto all’amministrazione di velocizzare i lavori di ripristino, ricorrendo a doppi turni di lavoro, anche con l’ausilio di illuminazione artificiale, così come si sta operando di sera sul cedimento di via del Pozzo. I lavori dovrebbero protrarsi per tutta la settimana” – dice Renato Coletta, consigliere della IV circoscrizione.

