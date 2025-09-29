 Via Don Blasco: Ponte Portalegni chiuso. Via alla demolizione e ricostruzione FOTO

Via Don Blasco: Ponte Portalegni chiuso. Via alla demolizione e ricostruzione FOTO

Marco Ipsale

lunedì 29 Settembre 2025 - 12:10

Iniziati stamani, come da programma, gli interventi che porteranno all'ammodernamento del viadottino

La gioia di poter percorrere tutta la nuova via don Blasco è durata solo un weekend, com’era stato annunciato. Da oggi l’accesso nord dell’asse stradale è stato chiuso per permettere l’avvio degli interventi sul Ponte Portalegni.

I lavori di demolizione e successiva ricostruzione del viadottino, essenziale per il raccordo tra il cavalcavia e il tracciato della vecchia Via Don Blasco, sono iniziati questa mattina, seguendo i tempi previsti.

L’operazione vanifica temporaneamente i benefici dell’apertura del nodo Santa Cecilia, inaugurato venerdì. E’ stato così creato un percorso alternativo in direzione sud prima di apporre questo nuovo “tappo” all’estremo opposto, impedendo l’isolamento della zona.

L’ultima ordinanza di chiusura è valida, al momento, fino al 31 dicembre. Ma è realistico pensare che il blocco possa essere prorogato, vista la stima complessiva dei lavori per la demolizione e il rifacimento del ponte, calcolata in almeno cinque o sei mesi.

Solo al termine di questo periodo la Via Don Blasco potrà essere considerata completa e in grado di alleggerire in modo significativo il traffico di Messina.

Dal 10 ottobre, intanto, è attesa la demolizione delle baracche nell’area di Via Quinto Ennio, dove sorgerà la strada di collegamento tra via Acireale e via Taormina, completando così l’intero progetto di alleggerimento del traffico, compreso viale Gazzi.

