Redazione

Via don Blasco, aperto il nodo Santa Cecilia

venerdì 26 Settembre 2025 - 12:40

Da lunedì, ultima fase dei lavori, chiuderà il ponte Portalegni, per la sua demolizione e ricostruzione

E’ stato aperto stamani il nodo Santa Cecilia della via Don Blasco. “Oggi è una giornata importante per la nostra città – dice il sindaco Federico Basile -. Si apre ufficialmente il nodo Santa Cecilia, cerniera strategica per la viabilità per la nostra città. Questo intervento fondamentale è già diventato un punto di riferimento per gli spostamenti, contribuendo a drenare il traffico e migliorando la circolazione nei punti più critici.

Dopo 30 anni di immobilismo, oggi abbiamo finalmente restituito ai cittadini un altro pezzo di territorio fondamentale per la nostra città. Dal 2018 siamo riusciti a completare un’opera strategica che migliora la viabilità e alleggerisce il traffico, trasformando un’area rimasta ferma troppo a lungo”.

L’attenzione si sposta ora sul tratto finale a nord, che prevede la demolizione e successiva ricostruzione del ponte Portalegni, l’infrastruttura di raccordo tra il cavalcavia e la vecchia arteria.

Per via di questi imminenti lavori, la Don Blasco sarà completamente percorribile – dal cavalcavia fino a Viale Gazzi – solo per un breve lasso di tempo: da oggi, venerdì 26, fino a domenica 28 settembre.

A partire da lunedì 29 settembre, il ponte Portalegni sarà interdetto al traffico, con una validità dell’ordinanza che arriva al 31 dicembre. È ampiamente previsto, però, che questa chiusura si prolunghi, data la stima di almeno cinque mesi necessari per completare l’intervento.

Dopo aver eliminato lo sbarramento che finora bloccava la circolazione sul lato sud (il nodo Santa Cecilia), la strada vedrà un nuovo blocco, questa volta sul fronte settentrionale.

