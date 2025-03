Provinciale. In via Freri cantiere abbandonato da 10 anni tra degrado e pericoli

Il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, scrive al sindaco Federico Basile

Non solo degrado ma anche pericoli. Un cantiere abbandonato, da dieci anni, in via Antonello Freri, a Provinciale, a pochi passi dall’incrocio con via Catania. Una quantità di spazzatura all’interno di quello che resta del cantiere ma soprattutto il pericolo di una grossa gru che da anni fa bella vista tra i palazzi di Provinciale.

Il Consiglio della Terza Municipalità, a seguito di una delibera circoscrizionale, ha segnalato all’Amministrazione Comunale il pericolo ed il degrado derivante dal cantiere di via Freri.

A tutti ciò, anche a seguito di accertamenti della Polizia Municipale, di segnalazioni dei privati, il sindaco Federico Basile ha posto in essere un’ordinanza sindacale, contingibile ed urgente, la numero 142 del 13 agosto 2024, diffidando la ditta a mettere in sicurezza il cantiere, compresa la gru, nonché a bonificare l’area entro 30 giorni.

Ad oggi però le condizioni del cantiere di via Freri non sembrerebbero essere cambiate. Degrado all’interno del cantiere abbandonato, rischio igienico sanitario e la presenza dell’altissima gru sopra i palazzi di Provinciale.

Il 19 febbraio 2025, per il tramite della Commissione competente, la Terza Municipalità ha chiesto al sindaco notizie in merito all’attuazione dell’ordinanza.

“Ma tutto tace – dice il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto -. Credo che i cittadini di Provinciale ed in particolare di via Freri meritino di vivere in condizioni decorose al pari di tutti i cittadini e che soprattutto la presenza dell’altissima gru non debba rappresentare per i residenti una costante minaccia. Mi auguro che il sindaco provveda al più presto a dare riscontro a quanto richiesto dalla Terza Municipalità e soprattutto ponga in essere tutto quanto necessario, anche in danno a parte eventualmente inadempiente, in maniera tale da garantire sicurezza e decoro a Provinciale”.