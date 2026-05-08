Via Macello Vecchio. Lavori finiti, ora il collaudo

Un giardino lì dove c'erano baracche

MESSINA – L’impresa impegnata nel cantiere di via Macello Vecchio ha comunicato alla Struttura Commissariale la conclusione dei lavori. Nelle prossime settimane si procederà con il collaudo di un’opera che per il sub commissario Santi Trovato è “uno dei simboli del nuovo modello di risanamento che mette al centro delle attività la riqualificazione del territorio. Il percorso pedonale immerso in un insieme di ‘giardini della pioggia’ che si conclude nell’anfiteatro davanti all’ex chiesa del Buon Pastore, gli spazi restituiti alla fruizione dei cittadini e dei turisti, sono un esempio di rigenerazione urbana. L’immagine della baraccopoli costruita a ridosso delle storiche mura di Carlo V e dell’arco di Cristo Re lascia il posto ad un giardino che consente di poter non solo ammirare una delle zone più belle della città, ma anche vivere momenti d’incontro e di socializzazione”.

I lavori, su progetto Rti Secured Solution, Pan associati e studio d’ingegneria Angelo Loggia, sono stati affidati al Consorzio nazionale cooperative Ciro Menotti di Ravenna ed eseguiti dalle imprese Emma Lavori Coop di San Cataldo ed Ars Costruzioni di San Filippo del Mela.

L’importo dell’opera, dopo perizia di variante, è di circa un milione e ottocentomila euro.

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