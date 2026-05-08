 Ragusa-Messina, la questura dice no ai biglietti in più

Ragusa-Messina, la questura dice no ai biglietti in più

Giuseppe Fontana

Ragusa-Messina, la questura dice no ai biglietti in più

venerdì 08 Maggio 2026 - 16:49

Respinta la richiesta della società giallorossa. I 374 tagliandi per gli ospiti sono stati venduti in 10 minuti

MESSINA – Nulla da fare per i tifosi del Messina. La questura di Ragusa ha respinto la richiesta avanzata dalla società biancoscudata di 500 biglietti in più per la propria tifoseria in vista del playout di domenica prossima, 10 maggio. A disposizione dei fan giallorossi sono stati messi 374 tagliandi, esauriti in appena 10 minuti.

La soluzione alla grande richiesta sembrava potesse essere l’apertura di altri settori dello stadio Aldo Campo. La risposta della questura, però, è stata negativa. Il Messina si giocherà la permanenza in Serie D nel match contro il Ragusa con 374 tifosi a incitarlo dalla gradinata. La partita sarà comunque trasmessa in diretta e in chiaro su Tcf, rete locale messinese. Calcio d’inizio alle ore 16.00.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Indaimo: “Vivere la litoranea è un diritto di tutti, la movida non deve disturbare” VIDEO
Il Cammino dell’Anima tra Dinnammare e Tindari: 7 giorni immersi nella bellezza VIDEO
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED