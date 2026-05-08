Ragusa-Messina, la questura dice no ai biglietti in più

Respinta la richiesta della società giallorossa. I 374 tagliandi per gli ospiti sono stati venduti in 10 minuti

MESSINA – Nulla da fare per i tifosi del Messina. La questura di Ragusa ha respinto la richiesta avanzata dalla società biancoscudata di 500 biglietti in più per la propria tifoseria in vista del playout di domenica prossima, 10 maggio. A disposizione dei fan giallorossi sono stati messi 374 tagliandi, esauriti in appena 10 minuti.

La soluzione alla grande richiesta sembrava potesse essere l’apertura di altri settori dello stadio Aldo Campo. La risposta della questura, però, è stata negativa. Il Messina si giocherà la permanenza in Serie D nel match contro il Ragusa con 374 tifosi a incitarlo dalla gradinata. La partita sarà comunque trasmessa in diretta e in chiaro su Tcf, rete locale messinese. Calcio d’inizio alle ore 16.00.