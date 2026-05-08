Via all’iter per la demolizione di uno dei lotti di via Appennini, nell’altro c’è amianto

Risanamento a Messina. Saranno demolite anche due baracche in via Molino

MESSINA – Dopo i sopralluoghi fatti la scorsa settimana dai professionisti dell’ufficio commissariale al risanamento sono state avviate le procedure per i lavori di demolizione di uno dei lotti di via Appennini, in zona Giostra. Per quanto riguarda il secondo lotto, poiché è presente amianto nei tetti delle baracche, è stata avviata la progettazione per la bonifica e la demolizione.

Avviato l’iter per la demolizione delle baracche di via Molino, zona viale Europa, dove risiedono due famiglie per le quali è stato richiesto il censimento al soggetto attuatore ArisMe.

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