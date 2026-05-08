 Via all'iter per la demolizione di uno dei lotti di via Appennini, nell'altro c'è amianto

Via all’iter per la demolizione di uno dei lotti di via Appennini, nell’altro c’è amianto

Redazione

Via all’iter per la demolizione di uno dei lotti di via Appennini, nell’altro c’è amianto

venerdì 08 Maggio 2026 - 16:00

Risanamento a Messina. Saranno demolite anche due baracche in via Molino

MESSINA – Dopo i sopralluoghi fatti la scorsa settimana dai professionisti dell’ufficio commissariale al risanamento sono state avviate le procedure per i lavori di demolizione di uno dei lotti di via Appennini, in zona Giostra. Per quanto riguarda il secondo lotto, poiché è presente amianto nei tetti delle baracche, è stata avviata la progettazione per la bonifica e la demolizione.

Avviato l’iter per la demolizione delle baracche di via Molino, zona viale Europa, dove risiedono due famiglie per le quali è stato richiesto il censimento al soggetto attuatore ArisMe.

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