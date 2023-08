"Via Puntale Arena rimane a rischio" e il budget per l'intervento è insufficiente - Tempostretto

La difficoltà a raggiungere le abitazioni a causa delle ridotte dimensioni delle vie d’accesso

MESSINA – Il rimedio c’è ma non è immediato. Da anni, con Tempostretto, i residenti di via Puntale Arena, piccolo agglomerato di case nella zona tra via Carrai e Gravitelli. denunciano una situazione a rischio: la difficoltà a raggiungere le proprie abitazioni, a causa delle ridotte dimensioni delle vie d’accesso. Il rimedio c’è ma è ancora lontano. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità lo stanziamento di mezzo milione di euro per realizzare i lavori di un collegamento a norma. Tuttavia, ci fa sapere il vicesindaco e assessore Salvatore Mondello: “Bisogna valutare la progettazione perché, per come è configurata, il budget a disposizione non è sufficiente”.

Una rampa di emergenza per collegare via Puntale Arena con via San Corrado di Gravitelli venne realizzata nel 2013, via d’accesso inutilizzabile però ai mezzi di soccorso a causa della forte pendenza. Un collegamento sicuro è necessario, anche per questioni di protezione civile, visto che gli abitanti hanno solo una stretta via d’uscita percorribile a furgoni e ambulanze verso via Carrai e il Boccetta, ma non quella dall’altro lato della collina, a Gravitelli.

