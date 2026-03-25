 Via Siracusa. Discarica abusiva ripulita tre volte in un mese, verifiche per individuare i responsabili

Via Siracusa. Discarica abusiva ripulita tre volte in un mese, verifiche per individuare i responsabili

Redazione

Via Siracusa. Discarica abusiva ripulita tre volte in un mese, verifiche per individuare i responsabili

mercoledì 25 Marzo 2026 - 10:30

Rifiuti abbandonati sui marciapiedi, Messina Servizi ripulisce e gli incivili li abbandonano di nuovo

Continua la sequenza di abbandoni e bonifiche straordinarie. Nella foto siamo in via Siracusa e nello stesso punto Messina Servizi è già intervenuta tre volte in poco più di un mese: il 19 febbraio, il 4 marzo e di nuovo ieri, 24 marzo.

Sacchi con rifiuti di ogni tipo abbandonati senza alcun rispetto, ancora una volta. Un marciapiede trasformato in discarica. Un comportamento che provoca un danno concreto a tutta la comunità perché ogni intervento ha un costo e ogni bonifica sottrae mezzi e risorse ad altre zone della città per i servizi ordinari.

Sono in corso verifiche per individuare i responsabili. Abbandonare i rifiuti è un reato e viene punito severamente.

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