Ecopass, Gioveni chiede agevolazioni per residenti e pendolari

Il consigliere comunale del Pd Libero Gioveni plaude all’iniziativa del sindaco Cateno De Luca riguardante la reintroduzione dell’ecopass, ma chiede garanzie per i residenti e per i pendolari.

“Nella delibera, probabilmente per una svista – scrive in una nota - non risulta affatto o in modo chiaro che del pagamento della tassa di attraversamento SIANO ESCLUSI I RESIDENTI”.

“La reintroduzione dell’ecopass- continua Gioveni - è un’occasione troppo ghiotta per non conceder e finalmente ai nostri pendolari dello Stretto delle agevolazioni sul prezzo dei biglietti dei vettori pubblici e privati. Pertanto, sperando abbia un parere favorevole da parte del Dirigente, mi farò promotore di un emendamento in Consiglio Comunale, da condividere con chi vorrà sottoscriverlo, finalizzato a stabilire che una percentuale degli introiti dell’ecopass da stabilire successivamente possa essere utilizzata per compensare una eventuale scontistica che le compagnie di navigazione applicherebbero ai pendolari o a tutti i residenti che attraversano lo Stretto”.

Secondo il consigliere comunale, poi, “occorrerà stabilire chi stavolta dovrà provvedere materialmente ad incassare la tassa per una maggiore trasparenza ed efficienza anche nell’avere una immediata liquidità ed esigibilità. Personalmente – sottolinea - ho sempre sostenuto la possibilità che l’incasso avvenga attraverso l’impiego degli ausiliari del traffico e/o comunque direttamente da Palazzo Zanca, per cui anche in questo caso chiederò di valutare questa possibilità”.

“Intanto, però, nelle more di definire il tutto anche con ulteriori migliorie valutando altre proposte – conclude Gioveni - rimane il dato inequivocabile che con questo primo atto di giunta di ieri un grosso passo avanti è stato fatto dal sindaco De Luca, perché non ci possiamo affatto precludere la possibilità di riappropriarci di questo prezioso “tesoretto” da impiegare nel delicato settore della viabilità nonché in tema di pubblica sicurezza.