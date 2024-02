Viadotto Ritiro, iniziato il varo delle travi

Una gru porta su la prima delle quattro travi che dovranno comporre le ultime due campate

MESSINA – Entrano finalmente nel vivo i lavori di completamento della carreggiata lato monte del viadotto Ritiro.

Stamani, alle 7, è iniziato il varo della prima trave. Alla fine saranno quattro per comporre le ultime due campate. Per consentire questi lavori, è chiuso l’ingresso da Giostra in tangenziale di Messina fino a domenica 3 marzo, dalle 7 alle 18.

Dopo il montaggio delle ultime due campate serviranno altre lavorazioni a completamento, come bitumazione, pavimentazione e barriere laterali, con l’obiettivo di finire i lavori entro giugno, come più volte annunciato sia dal Consorzio Autostrade sia dalla Toto Costruzioni, anche se di fondo ci sono questioni di natura economica.

Nel frattempo i lavori proseguono e la speranza è che possano concludersi nei tempi stabiliti per evitare l’ennesima estate in coda per i collegamenti tra Messina e la zona tirrenica e viceversa.