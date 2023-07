Viadotto Ritiro, l'ultima campata "salta" il 3 agosto. Per due ore autostrada chiusa tra Boccetta e Rometta - Tempostretto

Per consentire le operazioni in sicurezza, tratto chiuso in entrambi i sensi di marcia

Da avantieri è stata chiusa l’uscita di Giostra per chi arriva da Villafranca. Un provvedimento necessario per concludere i lavori sulla carreggiata lato monte del viadotto Ritiro.

In particolare, è necessario demolire l’ultima campata del vecchio viadotto e ora c’è la data dell’intervento: il 3 agosto.

Quel giorno, giovedì prossimo, per consentire le operazioni in sicurezza, sarà chiuso per due ore, dalle 6 alle 8 del mattino, l’intero tratto autostradale compreso tra Boccetta e Rometta, in entrambi i sensi di marcia, svincolo di Giostra compreso.

Dopo quest’operazione i lavori verranno interrotti per due settimane, per le ferie agostane, per poi riprendere il 17 agosto con la costruzione dell’ultima nuova campata. Tra lavori, posizionamento e collaudo, l’obiettivo è di concludere tutto entro fine anno o, al massimo, a gennaio. Un obiettivo raggiungibile se, finalmente, si lavorerà a pieno regime e senza interruzioni.